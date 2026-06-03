Kurban Bayramı'nın son günü olan 30 Mayıs 2026'da, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kara gümrük kapılarında binek araç ve yolcu girişlerinde tüm zamanların en yüksek günlük rakamları kaydedildi. Ticaret Bakanlığı, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule'de yeni rekorların kırıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2026 Kurban Bayramı tatilinin son günü olan 30 Mayıs'ta Avrupa'ya açılan kara gümrük kapılarında araç ve yolcu girişlerinde tarihi rekorlar kırıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, aynı gün içerisinde İpsala Gümrük Kapısı'ndan 2 bin 926, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan 1 bin 871 ve Pazarkule Gümrük Kapısı'ndan 1 bin 489 binek araç giriş yaptı. Bu rakamlarla üç gümrük kapısında da tüm zamanların en yüksek günlük araç giriş sayısına ulaşıldı.

Öte yandan Pazarkule Gümrük Kapısı'nda 4 bin 833 yolcu girişi gerçekleşerek yolcu kategorisinde de yeni bir rekora imza atıldı.

Bakanlık, elde edilen verilerin sınır kapılarında yürütülen modernizasyon ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların sonucu olduğunu vurgulayarak, vatandaşların ve ziyaretçilerin geçiş işlemlerini hızlı, güvenli ve konforlu şekilde gerçekleştirebilmesi için yatırımların sürdürüleceğini bildirdi. Açıklamada, gümrük kapılarında tüm taşıma modlarında hizmet standartlarının yükseltilmesine ve seyahat konforunun artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğinin altı çizildi.