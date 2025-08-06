Karabağlar Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nın birinci oturumu, Belediye Başkanı Helil Kınay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, belediyenin eğitime yönelik destekleri kamuoyuyla paylaşıldı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi tarafından hizmete sunulan Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nda, enflasyondaki artışlara rağmen yurt ücretlerine yalnızca yüzde 10 oranında zam yapıldı.

2025–2026 eğitim öğretim dönemi boyunca geçerli olacak yeni ücret, KDV dahil 4.750 TL olarak belirlendi. Toplam 317 kız öğrencinin barındığı yurtta öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği tüm sosyal donatılar yer alıyor. Ayrıca, belirli saatlerde ücretsiz servis hizmeti ile öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmaları sağlanıyor.

İLKOKULA BAŞLAYANLARA KIRTASİYE DESTEĞİ

Belediyenin eğitime yönelik destekleri üniversite öğrencileriyle sınırlı kalmadı. İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Odası Başkanlığı ile imzalanan iş birliği protokolü bir yıl daha uzatılarak, 2025–2026 eğitim öğretim yılında ilkokula yeni başlayacak ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği sağlanacak. Destekten yararlanmak isteyen ailelerin başvuruları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından karşılıklı değerlendirme ile belirlenecek. Her öğrenciye 1.500 TL tutarında eğitim desteği verilecek.

Toplantıda konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, gençlerin barınma hakkının bir kamusal sorumluluk olduğuna dikkat çekerek “Kız kardeşlerimizi, gençlerimizi korumak zorundayız. Yurdumuzla ilgili olanakları yalnızca sözde değil, eylemde geliştiriyoruz. Ancak belediyelerin yurt ve kreş açma yetkisini ortadan kaldıran kararlarla, gençlerimize kim destek veriyor, kim yolunu kapatıyor, bunun değerlendirmesini halkımız elbette yapacaktır” diye konuştu.

Öğrencilerin iyi şartlarda okuması için daha fazla yurda ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Başkan Kınay “Çünkü kamunun asıl görevi, öğrencilerin iyi bir eğitim alabilmesi için gerekli altyapıyı sağlamaktır. Bu yalnızca belediyelerin değil, tüm kamu kurumlarının ortak sorumluluğudur. Biz Karabağlar Belediyesi olarak, sınırlı imkânlara rağmen bu sürece katkı sunmaya devam ediyoruz. Aynı duyarlılığı bakanlık ve diğer ilgili kurumlardan da bekliyoruz. Gençlerin üniversitelere, yurtlara ve barınma olanaklarına erişmesi temel bir ihtiyaçtır. Biz her türlü işbirliğine ve desteğe hazırız” dedi.