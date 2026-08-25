Konya Büyükşehir Belediyesi, 'İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu (ICYF) tarafından 2026 yılı 'İİT Gençlik Başkenti' ilan edilen Konya'da 'İslam İzcileri Dostluk Kampı'na ikinci kez ev sahipliği yaptı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti olarak anlamlı bir organizasyona daha ev sahipliği yaptığını ifade ederek, 'Gönül coğrafyamızın farklı bölgelerinden gelen kardeşlerimizi şehrimizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Türkiye ile birlikte çeşitli İslam coğrafyalarından yüzlerce izcinin Konya'da buluşması, bizim için dostluğun, kardeşliğin ve gönül bağlarının güçlenmesi adına çok kıymetli bir buluşmadır' diye konuştu.

'FARKLI COĞRAFYALARDAN GENÇLERİ KONYA'DA BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Konya'nın, tarih boyunca farklı medeniyetleri ve kültürleri buluşturan bir şehir olduğunu bugün de aynı anlayışla dünyanın farklı coğrafyalarından gelen gençleri ağırladığını kaydeden Başkan Altay, 'İnşallah burada kurulan dostluklar, kamp sona erdikten sonra da devam edecek ve ülkelerimiz arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendirecektir. Kampa katılan tüm izci kardeşlerime teşekkür ediyorum. Gençlerimizin her zaman yanında olmaya ve farklı coğrafyalardan gençleri Konya'da buluşturmaya devam edeceğiz. İnşallah bu kamp, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirecektir' ifadelerini kullandı.

KONYA BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR ETTİ

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı da kampla ilgili yaptığı değerlendirmede, Konya'da ikinci kez düzenlenen İslam İzcileri Dostluk Kampı'nın düzenlenmesinin en büyük destekçisi olduğu için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ederek, '4 yıl evvel birincisini düzenlediğimiz bu topraklarda bizimle beraber olan 20 Gazzeli, 21 tane de Lübnanlı izcimiz bu sene gelemedi. Çünkü onlar şehit oldu. Onların anısına da burada bulunuyoruz. Onların ruhlarını yad ediyoruz' diye konuştu.

Konya'daki kampın çok verimliği geçtiğini kaydeden Subaşı, 'Çocuklarımızın hepsi son derece mutlular. Dünyanın 16 ülkesinden katıldılar ve tekrar tekrar gelmeyi arzu ediyorlar. Konya'nın ev sahipliğinden çok memnunlar. Konya'yı çok sevdiler ve her sene gelelim diye bana talepte bulunuyorlar. Çok seviyoruz tabii ki Konya'yı ve Konyalıları. Çok teşekkür ediyoruz bizleri burada ağırladıkları için. İnşallah tekrar tekrar gelmek nasip olur' açıklamasını yaptı.

FARKLI ÜLKELERDEN GELEN İZCİLER KONYA'YI ÇOK SEVDİ

Konya'dan ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden kampa katılan izciler farklı kültürlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederken Müslüman coğrafyalardan gelen izciler de Konya'daki sıcak ev sahipliğinden çok memnun kaldıklarını belirterek Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Beyşehir yolu üzerindeki Kent Ormanı'nda 16 ülkeden yaklaşık 2 bin izcinin katılımıyla tamamlanan 2. İslâm İzcileri Dostluk Kampı, farklı İslam ülkelerinin ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinin kültürlerini ve yöresel değerlerini tanıttığı renkli anlara sahne oldu. Kamp kapsamında; şehir gezisine katılarak Konya'yı yakından tanıma fırsatı bulan izciler ayrıca macera yarışı, geleneksel okçuluk, izcilik oyunları, okçuluk, archery tag, oryantring, ebru, ritm, bisiklet gibi istasyonlara katılarak keyifli anlar yaşadı.

Kampta Türkiye'nin yanı sıra; Cezayir, Mısır, Etiyopya, Irak, Kuveyt, Lübnan, Libya, Filistin, Katar, Somali, Suriye, Tunus, Bosna-Hersek, Fas ve Ürdün'den izciler yer aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 'İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu (ICYF) tarafından 2026 'İİT Gençlik Başkenti' ilan edilen Konya'da yıl boyunca çeşitli organizasyonlar yapmaya devam edecek.