İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aliberti Köşkü Kent Parkı'nda Kozağaç Mahalle Bostanı'nı açıyor. Kozağaç ve Yenigün mahallelerindeki kadınlar, 25 parselde üretim yapmak ön kayıt yaptırabiliyor.

İZMİR (İGFA)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi tarımı yaygınlaştırmak, kadınların üretime katılımını ve mahalle dayanışmasını desteklemek amacıyla yürüttüğü Mahalle Bostanları projesine yeni bir alan daha ekleniyor.

Kadifekale, Fırat, Mustafa Kemal ve Meriç mahallelerindeki bostanlarda üretim yapan 206 kadın, mevsimlik sebze ve yeşillik yetiştiriyor. Kozağaç Mahalle Bostanı'nın açılmasıyla bu dayanışma ağı Buca'da daha da genişleyecek. Yapımı devam eden Aliberti Köşkü Kent Parkı içerisinde kurulacak bostana, Kozağaç ve Yenigün mahallelerinde ikamet eden kadınlar başvurabilecek. Detaylar ve ön kayıt için gerekli bilgilere hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında 0232 293 39 35 numaradan ulaşılabiliyor.

Kozağaç Mahalle Bostanı, her biri 9-10 metrekare büyüklüğünde 25 parselden oluşacak. Kadınların toprakla buluşmasını ve kentsel tarım uygulamalarıyla doğrudan üretime katılmasını amaçlayan bostanda, katılımcılara düzenli sulama altyapısı ve mevsimlik fide desteği sağlanacak. Altyapı ve hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından bostan kadınların kullanımına açılacak.