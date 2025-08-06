Sıcak yaz akşamlarına renk katmak isteyen Talas Belediyesi, kırsal mahallelere yönelik açık havada sinema gösterimleri başlattı. ‘Püfür Püfür Sinema Akşamları’ adıyla gerçekleşen programın ilkinde Çatakdereli çocuklar, ebeveynleriyle birlikte ‘Aslan Hürkuş, Görevimiz Gökbey’ filmini izledi. Etkinlik kapsamında çocuklar için oyun alanları kuruldu, yüz boyama gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Büyük ilgi gören programa 7’den 70’ye her yaştan Çatakdereli vatandaş katıldı. Evlerinden getirdikleri çaylarını içerek kurulan perdede filmi izleyen vatandaşlar, kendilerine sunulan bu imkandan dolayı Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

Kırsal mahallede oldukları için birçok sosyal kültürel etkinlikten uzak kaldıklarını dile getiren vatandaşlar, Talas Belediyesi’nin bu tür programlarının kendileri için büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Mahalle Muhtarı Seyit Ahmet Karabulut, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür ederek, “Allah razı olsun başkanımızdan, düşünmediği hiçbir şey yok. Sürekli benzer etkinliklerle mahalle sakinlerimize güzel imkanlar sunuyor. Geçen yıllarda Hacivat-Karagöz göndermişti şimdi de açık alanda sinema keyfi yaşıyoruz. Şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

Mahalle sakinleri de sunulan imkandan çok memnun olduklarını dile getirerek, “Bizim için farklı ve güzel bir akşam oldu. Çok eğlendik, çocuklarımız sevindi. Başkanımızdan ve belediyemizden Allah razı olsun” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

ÇARŞAMBA YAMAÇLI’DA, CUMA TALAS MİLLET BAHÇESİ’NDE

Öte yandan ‘Püfür Püfür Sinema Akşamları’ programı, 6 Ağustos Çarşamba günü Yamaçlı Mahallesi ile devam edecek. Etkinlik, yaz boyunca Talas’ın tüm kırsal mahallelerinde süreceği gibi zaman zaman da ilçe merkezinde de gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 9 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.00’de Talas Millet Bahçesinde perde kurulacak ve Yeşilçam filmlerinin en unutulmazlarından birisi olan Neşeli Günler gösterilecek