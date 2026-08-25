Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran ve Bando Takımı, İzmit Millet Bahçesi'nde (Fuar Park) vatandaşlara unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı. Coşkulu marşlar ve sevilen ezgiler, Fuar Park'ın eşsiz atmosferinde vatandaşlarla buluştu. Mehteran ve bando takımlarının seslendirdiği eserler, vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleriyle vatandaşları müzikle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Mehteran ve Bando Takımı, İzmit Millet Bahçesi'nde (Fuar Park) sahne aldı. Yaz akşamının keyfini açık havada çıkaran vatandaşlar, müzik dolu programda bir araya gelerek hafta sonuna renk kattı.

MEHTERAN'DAN COŞKULU MARŞLAR

Programın ilk bölümünde sahne alan Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, seslendirdiği birbirinden coşkulu marşlarla Fuar Park'ı adeta bir açık hava konser alanına dönüştürdü. Tarihin ve kültürün izlerini taşıyan ezgiler, vatandaşlardan büyük alkış aldı. Mehter marşlarına eşlik eden vatandaşlar, ortaya çıkan coşkuya ortak oldu.

SEVİLEN EZGİLERLE COŞTURDU

Gecenin devamında sahne alan Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı ise birbirinden güzel ve sevilen eserlerle vatandaşlara müzik ziyafeti sundu. Farklı dönemlere damga vuran ve hafızalarda yer eden şarkıların seslendirildiği konserde, vatandaşlar sevilen eserlere hep birlikte eşlik ederek müziğin coşkusunu doyasıya yaşadı. Fuar Park'ı dolduran müzikseverler, kimi zaman alkışlarla kimi zaman şarkılara eşlik ederek konserin coşkusunu artırdı. Bando Takımı'nın hareketli performansı ise özellikle çocukların ve gençlerin büyük beğenisini topladı.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aileleriyle birlikte Fuar Park'a akın eden Kocaelililer, açık havada müziğin ve yaz akşamının tadını çıkardı. Çocukların gönüllerince eğlendiği, büyüklerin ise sevilen şarkılara eşlik ettiği gece, renkli görüntülere sahne oldu.

HAFTA SONUNA RENK KATTI

Fuar Park'ın ferah atmosferinde gerçekleşen konser, vatandaşlara yoğun geçen haftanın ardından keyifli bir hafta sonu akşamı yaşattı. Mehteran Takımı'nın coşkulu marşlarıyla başlayan, Bando Takımı'nın sevilen ezgileriyle devam eden program, vatandaşların alkışları eşliğinde sona erdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında düzenlediği kültür-sanat etkinlikleriyle vatandaşları açık havada müzik ve eğlenceyle buluşturmaya devam ediyor.