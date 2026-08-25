Midyat'ta bu yıl 8'incisi düzenlenen Uçan Halı Festivali, 22 ülkeden 58 sanatçıyı çocuklar ve ailelerle buluşturdu. Kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde sirk, akrobasi, dans, müzik, hikâye anlatımı ve atölye çalışmalarının yanı sıra 'Küçük Prens' müzikali sahnelendi.

MARDİN (İGFA) - Midyat Belediyesi ile Her Yerde Sanat Derneği Sirkhane iş birliğinde düzenlenen 8. Uçan Halı Festivali, çocuklara ve ailelere sanat dolu bir gün yaşattı.

Festival, sanatçıların ve çocukların katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı. Sokaklarda renkli görüntülere sahne olan yürüyüşün ardından festival alanında etkinlikler gerçekleştirildi. Sirk sanatçıları, akrobatlar, dansçılar ve hava akrobatlarının gösterileri özellikle çocuklardan yoğun ilgi gördü.

FESTİVALİN TEMASI 'KÜÇÜK PRENS'

Bu yıl festivalin ana temasını dünyaca ünlü eser 'Küçük Prens' oluşturdu. Festival kapsamında hazırlanan 'Küçük Prens' müzikali çocuklar ve ailelerin beğenisine sunuldu.

Gün boyunca düzenlenen etkinliklerde hikâye anlatımları, konserler, dans gösterileri, ipte yürüme ve hava akrobasi performansları da sahnelendi. Çocuklar ayrıca atölye çalışmalarında sanatçılarla birlikte üretme ve farklı sanat disiplinlerini deneyimleme fırsatı buldu.

Festival alanında çocukların gösterilere aktif şekilde katılması renkli anlar oluştururken, ailelerin de etkinliklere yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

22 ÜLKEDEN 58 SANATÇI KATILDI

Her Yerde Sanat Derneği Sirkhane Uçan Halı Festivali Koordinatörü Pınar Demiral, festivalin 8'incisini Midyat'ta gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Demiral, festivale 22 ülkeden 58 sanatçının katıldığını belirterek, 'Onların sayesinde çocuklara çok güzel gösteriler sunuyoruz. Festivalin ana teması Küçük Prens müzikali. Bütün gün devam eden atölye çalışmalarından sonra büyük bir festival yürüyüşünün ardından festival meydanında çocuklarla beraber gösteriler başlıyor' dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ SANAT ETKİNLİKLERİYLE ZAMAN GEÇİRDİ'

Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol da uluslararası bir çocuk festivaline ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Akyol, 'Çocuklarımız gündüz vaktinde sanat etkinlikleri ve farklı etkinliklerle zaman geçirdiler. Şimdi de akşam vaktinde çocuklarımıza bu etkinliklerimizi sunuyoruz' ifadelerini kullandı.

Festival organizatörü Yasin Er ise 8. Uçan Halı Festivali'ne Midyat olarak ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirterek, halkın yoğun katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ÇOCUKLARDAN FESTİVALE YOĞUN İLGİ

Sirk, akrobasi, dans ve müzik gösterilerini ilgiyle takip eden çocuklar, festivalin eğlenceli geçtiğini belirterek benzer etkinliklerin Midyat'ta daha sık düzenlenmesini istedi.

Aileler de çocukların sanatla buluşmasına katkı sağlayan festivalin önemli olduğunu ifade ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Festival, gün boyunca devam eden etkinliklerin ardından sona ererken; kortej yürüyüşü, dans ve akrobasi gösterileri ile çocukların sanatçılarla buluştuğu renkli anlar geride kaldı.