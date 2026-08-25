Güney Edirne Katı Atık Birliği'nin (GÜNEKAB) olağan meclis toplantısında iki önemli önerge gündeme geldi. Meclis toplantılarının canlı yayınlanması oy birliğiyle kabul edilirken, Birlik Başkanı Mehmet Özcan'a ödenen aylık huzur hakkının 1 TL'ye indirilmesi önergesi 13'e 4 oyla kabul edildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Güney Edirne Katı Atık Birliği (GÜNEKAB) Meclisi'nin olağan toplantısı, Keşan Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. GÜNEKAB Başkanı Opr. Dr. Mehmet Özcan'ın şehir dışında olması nedeniyle toplantıya, Enez Belediye Başkanı ve GÜNEKAB 1. Başkan Vekili Özkan Günenç başkanlık etti.

Açılış ve yoklamanın ardından gündem maddelerine geçilmeden önce iki ek önerge meclisin gündemine alındı. Meclis toplantılarının canlı yayınlanması ve Birlik Başkanı Mehmet Özcan'ın huzur hakkının 1 TL'ye indirilmesine ilişkin önergeler oy birliğiyle gündeme eklendi.

Toplantının gündem maddeleri kapsamında GÜNEKAB'ın 2027 yılı bütçesi görüşüldü. Madde, detaylı değerlendirme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Güney Edirne Katı Atık Birliği Personel Limited Şirketi'nin temsil yetkilisinin değiştirilmesi de meclisin gündemindeydi. Yapılan seçim sonucunda GÜNEKAB personeli Sergen Çıkıkçı, oy birliğiyle yeni temsil yetkilisi olarak belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yapılacak hibe başvurusu kapsamında, yanan kompost üretim ünitesinin yerine yeni kompost ünitesi ekipmanlarının alınması için Birlik Başkanı Mehmet Özcan'a yetki verilmesi de oy birliğiyle kabul edildi.

GO2RECYCLING PROJESİNE ONAY

Mecliste ayrıca Interreg Next Karadeniz Havzası Programı 2021-2027 kapsamında yürütülen Go2Recycling Projesi ele alındı. Proje kapsamında doğacak mali yükümlülüklerin, Birlik Tüzüğü'nün ilgili maddesi doğrultusunda üye belediyelerin nüfus oranlarına göre paylaştırılması ve bu kapsamda ödeme ve işbirliği protokolü imzalanması için Birlik Başkanı Mehmet Özcan'a yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

TOPLANTILAR CANLI YAYINLANACAK

Toplantının en dikkat çeken kararlarından biri ise GÜNEKAB Meclis toplantılarının kamuoyuna açık şekilde canlı yayınlanması oldu.

Hüseyin Yavaş, Mustafa Naci Öztürk, Hüseyin Solak, Vedat Koyuncu, İsmail Aliş ve Nurettin Özmen tarafından verilen önergeyle, meclis toplantılarının GÜNEKAB'ın resmi internet sitesi ve/veya resmi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanması teklif edildi.

Önerge, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

HUZUR HAKKI 1 TL OLDU

Toplantının ikinci ek gündem maddesi ise Birlik Başkanı ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a ödenen aylık huzur hakkı oldu. Meclis üyeleri Hüseyin Yavaş, Mustafa Naci Öztürk, Nurettin Özmen, Hüseyin Solak, Vedat Koyuncu ve İsmail Aliş tarafından verilen önergeyle, Başkan Özcan'ın aylık huzur hakkının sembolik olarak 1 TL'ye indirilmesi teklif edildi.

Yapılan oylamada önerge 13 kabul, 4 ret oyuyla kabul edildi.

Cahit Kemer, Figen Kanar Kayseri, Aydın Meriç ve Ferhat Gülver ise huzur hakkının 1 TL'ye indirilmesine karşı oy kullandı.