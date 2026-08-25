İzmit Belediyesi, geçtiğimiz mayıs ayında etkili olan dolu yağışı nedeniyle bahçeleri zarar gören üreticilere yönelik nakdi desteği hak sahiplerinin hesaplarına yatırdı

KOCAELİ (İGFA) - Geçtiğimiz mayıs ayında İzmit'e bağlı Akpınar, Kulfallı ve Arızlı köylerinde aniden etkili olan yoğun dolu yağışı, bölgenin önemli geçim kaynakları arasında yer alan kiraz ve üzüm bahçelerinde ciddi hasara yol açmıştı. Yağışın hemen ardından harekete geçen İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, köy muhtarlarıyla birlikte sahada incelemelerde bulunarak hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirdi.

23 ÜRETİCİNİN 112 DEKARLIK ALANI ZARAR GÖRDÜ

Yapılan incelemelerde üç köyde toplam 23 üreticiye ait yaklaşık 112 dekarlık alanda fiziki hasar meydana geldiği belirlendi. Tespit çalışmalarında zarar oranının Akpınar köyünde yaklaşık yüzde 35, Kulfallı ve Arızlı köylerinde ise yaklaşık yüzde 25 seviyesinde olduğu kayda geçti.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından İzmit Belediyesi tarafından destek süreci başlatıldı. 24 Ağustos 2026 itibarıyla hak sahibi üreticilere yönelik nakdi destekler belediye tarafından hesaplara yatırıldı. İzmit Belediyesi, üreticilerin yaşadığı doğal afet kaynaklı mağduriyetlerin giderilmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.