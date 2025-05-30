İzmir Karabağlar’da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen spor şenlikleri coşkulu ve renkli görüntülere sahne oldu.İZMİR (İGFA) - Bu kapsamda Basın Sitesi tenis kortlarında gerçekleştirilen ve üç hafta süren tenis turnuvasının finalinde sporcular hem centilmence mücadele etti hem de 19 Mayıs'ın anlam ve önemine yakışır bir dayanışma sergiledi.

Erkekler, kadınlar ve çiftler kategorilerinde düzenlenen ve 66 kursiyerin katıldığı müsabakalarda dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay verdi. Tek erkeklerde birinci Mete Özel olurken, ikinciliği Eray Karacaoğlu elde etti. Tek kadınlarda Enise Karabulut birinci, Ümran Bostancı ikinci olurken; çiftlerde ise Salih Aytekin – Enise Aytekin birinci, Eray Karacaoğlu – Fatma Eryaşar ise ikinci oldu.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, “Bugün ve bugünden sonra adımlarımızı daha da güçlendirerek, sayımızı artırarak, emeğimizi büyüterek yolumuza devam edeceğiz. Bizim hedefimiz sporla iç içe olmak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ilerlemektir. Turnuvamıza katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Gençlerimizin sporla iç içe yaşadığı bir Karabağlar için onların en büyük destekçisi olacağız” diye konuştu.