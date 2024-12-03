3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Karabağlar'daki Zeyni Hanım Ortaokulu'nda eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ı makamında ziyaret etti.İZMİR (İGFA) - Başkan Kınay, çocuklarla tek tek tanışarak belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ayrıca, belediye ekiplerinin sahadaki faaliyetlerini çocuklarla birlikte bilgisayar başında inceledi. Yol, asfalt ve kaldırım gibi projelerin ne zaman başlayıp tamamlanacağına dair bilgiler paylaşan Başkan Kınay, bu özel günü hatırlatmak amacıyla çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyaretin ardından öğrenciler, belediyenin özel kalem, fen işleri, strateji, insan kaynakları, basın yayın ve halkla ilişkiler müdürlüklerini gezdi. Ayrıca belediye meclis ve konferans salonlarını dolaşarak işleyiş hakkında yetkililerden bilgi aldılar.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Limontepe Farkındalık Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe de katıldı. Belediye personelinin yer aldığı etkinlikte konuşan Başkan Kınay, "Engelleri birlikte aşarak, herkes için eşit ve huzurlu bir yaşamı dayanışma içinde inşa edeceğiz" dedi. Engelli bireylerin haklarına ve toplumdaki yerlerine vurgu yapan Başkan Kınay, Karabağlar Belediyesi olarak engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya yönelik çeşitli projeler geliştirdiklerini ifade etti.