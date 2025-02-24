İzmir Güzelbahçe Belediyesi’nin devlet okullarına süt, simit, meyve ve kuruyemişdağıtımına büro personeli, müdürler ve amirlerde destek verdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Güzelbahçe Belediyesi’nin, kasım ayında başlattığı okullara süt simit dağıtım projesinden 2 binden fazla öğrenci faydalanıyor.

Çocuklar, ders zili çalmadan belediye personellerinin girişlerde dağıttığı süt ve simitlerle sabah kahvaltısını yapıp öyle derse giriyor. Projenin büyük bir ilgi gördüğünü söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Okullara yapmış odluğumuz proje çok iyi gidiyor.

Çocuklarımız ders öncesi karınlarını doyurup öyle derslerine giriyorlar, bu da bizi mutlu ediyor. Bugün farklı olarak belediye ana binamızda çalışan tüm arkadaşlarımız, müdürlerimiz, amirlerimiz de bu İMECE ye katılarak destek verdi.

Güzelbahçe Belediyesi büyük bir aile. Tüm ekip arkadaşlarımız bu birlikteliğe destek olup bugün dağıtıma çıktılar. Vatandaşlar memnun, çocuklar memnun bu da bizim için büyük bir mutluluk. Okullarımız kapanana kadar bu hizmeti sürdüreceğiz.

Atölye ekibimizin yeni yapmış olduğu simit arabalarıyla daha sağlıklı ve düzenli bir dağıtım gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimiz devam edecek” diye konuştu.