Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 milyon metrekarelik alanda hizmete açılan Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı ailesine katılan yavru zebra minik ziyaretçilerine mutluluk yaşatıyor. Yeni doğan zebrayla birlikte parktaki hayvan sayısı 584'e yükseldi. Yavru zebranın ismini ise Başkentliler belirleyecek.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ata mirası Atatürk Orman Çiftliği arazisinde hizmete açılan Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nda sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen yavru zebra Başkentlilerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

65 farklı tür ve ırktan hayvanlara ev sahipliği yapan parktaki hayvan sayısı da yeni doğan zebrayla birlikte 584'e yükseldi.