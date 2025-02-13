Güzelbahçe Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımlara tezgâh, ürün, reklam panosu yerleştiren esnafları uyardı, işgal malzemelerini topladı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde huzur ve güveni sağlamak için birçok çalışma yapan Güzelbahçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yasal olmayan veya hak ihlali olan her noktada denetimler geçekleştirmeye devam ediyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda kaldırımları işgal eden esnaflara uyarılarda bulundu.

Şehir merkezinde trafik ve yaya yoğunluğunun olduğu noktada esnafların kaldırımlara yerleştirdikleri; tezgahlar, ürünler veya tabelalar yayaların kaldırımı kullanmasını zorlaştırıyordu. Kaldırımların işgal edilmesi ile yayalar yolları kullanmak zorunda kalıyor bu durumda trafikte kaza risklerini beraberinde getiriyordu. Ayrıca işgal edilen kaldırımlarda engelli aracı ve bebek arabası gibi araçlarında kullanılmasının zor olması toplumun dezavantajlı kesiminin ulaşım hakkınının ihlal edilmesi gibi durumlar ortaya çıkıyor.

Kaldırım işgalinde bulunan esnafları uyaran Zabıta Müdürlüğü ekipleri hak ihlallerinin oluşmaması için gerekli yasal işlemlerin yapılması gerektiğini hatırlatan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “ Zabıta ekiplerimizin uyarılarını dikkate alan esnaflar, kaldırımlara yerleştirdikleri ürünleri, tezgâhları ve tabelaları geri çektiler. Biz uyarılarımızı ve denetlemelerimizi sürekli yapıyoruz. Vatandaştan gelen şikayetleri değerlendiriyoruz ve anında müdahale etme imkanı buluyoruz. Esnafımız zor süreçlerden geçiyor. Ekonomik durum onları çok zorluyor. İş yapmak zorundalar fakat işlerini yaparken halkı mağdur etmeyecek şekilde işlerini yapmak zorundalar. Vatandaş o kaldırımı kullanıyor. Vatandaş giremezse esnaf iş yapamaz. O yüzden esnafın dükkanlarının önü açık olacak ki vatandaş da rahat alışveriş yapsın. Gereken uyarıları Zabıta müdürlüğü ekiplerimiz yapıyor. Denetimlerimiz ve uyarılarımız sürekli olacak. Güzelbahçe’nin modern bir kent görüntüsüne kavuşması için tüm çirkinlikleri ortadan kaldıracağız” diye konuştu.