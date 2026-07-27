İzmir Gaziemir Belediyesi, iklim krizinin ve kuraklığın etkisiyle azalan su kaynaklarını korumak amacıyla süs havuzlarında kurakçıl peyzaj uygulamasını yaygınlaştırıyor. Bu uygulamayla su tasarrufu sağlanırken işçilik ve enerji maliyetleri düşürülüyor.

İZMİR (İGFA) - Çevre dostu uygulamalarıyla dikkat çeken İzmir Gaziemir Belediyesi, süs havuzlarını az su tüketen bitkilerle yeniden düzenleyerek hem kent estetiğine katkı sunuyor hem de su tüketimini azaltıyor. Daha önce Sevgi Yolu'ndaki süs havuzunda başlatılan uygulama, elde edilen olumlu sonuçların ardından ilçenin farklı noktalarına taşınmaya başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayla içi toprakla doldurulan havuza kurak iklim koşullarına dayanıklı, az su tüketen bitkiler dikilirken doğal taş ve peyzaj düzenlemeleriyle estetik bir görünüm oluşturuldu. Böylece sürekli su takviyesi gerektiren havuz, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yeşil alana dönüştürüldü. Uygulamayla birlikte su tüketiminin yanı sıra bakım, temizlik, enerji ve işçilik maliyetlerinde de önemli ölçüde tasarruf sağlanıyor.



İklim krizinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiğine dikkat çeken Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, bu sürecin yerel yönetimlerin yeni ve sürdürülebilir çözümler üretmesini zorunlu kıldığını belirterek şunları söyledi:



'İklim değişikliğinin etkilerini artık hep birlikte yaşıyoruz. Azalan su kaynaklarımızı korumak için her alanda tasarrufu esas alan uygulamaları hayata geçiriyoruz. Kurakçıl peyzaj çalışmalarımızda bu anlayışın önemli bir parçası. Süs havuzlarını çok az su isteyen, doğayla uyumlu yeşil alanlara dönüştürerek hem su israfını önlüyor hem de belediyemizin bakım maliyetlerini azaltıyoruz. Hedefimiz, Gaziemir'in yeşil dokusunu korurken suyu daha verimli kullanan, iklim değişikliğine uyumlu bir kent oluşturmak.'