İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZFAŞ tarafından yönetilen Fuar İzmir’de gerçekleştirilen fuarlar, Türkiye ekonomisine ve özellikle ihracata doğrudan katkı sağlıyor.İZMİR (İGFA) - Türk fuarcılığının merkezi konumundaki İzmir, 2025 yılının ilk yarısında ev sahipliği yaptığı fuarlarla dikkat çekici bir başarı elde etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ’ın organizasyonu veya farklı fuarcılık firmalarının iş birliğiyle düzenlenen fuarlar; yüzlerce katılımcı firmayı, binlerce sektör temsilcisini ve iş dünyasından profesyonellerini Fuar İzmir’de buluşturdu. Gerçekleştirilen organizasyonlar; kentin ve ülkenin ekonomisine, ihracatına ve istihdamına önemli düzeyde katkı sundu.

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerine göre; İzmir, ilk 6 aylık dönemde Türkiye’nin en fazla ihracat yapan üçüncü şehri oldu. 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde ülke genelinde ihracat yüzde 4,1 oranında artışla 131 milyar 440 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, İzmir’in ihracatı da fuarların da katkısıyla 12 milyar 143 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde İzmir’in Türkiye’nin toplam ihracatındaki payı da yaklaşık yüzde 9,24 olarak gerçekleşti.

FUARİZMİR, TÜRKİYE’NİN ÖNCÜ FUARLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, bu yılın ilk yarısında Türkiye’nin en büyük ve modern fuar alanı Fuar İzmir ile Kültürpark’ta, 10 fuar ve çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi. İzmir’in ve düzenlendiği sektörleri dünyayla buluşturan fuarlar, şehrin uluslararası bir ticaret ve kültür merkezi olma hedefini desteklerken iş dünyası ve ziyaretçiler için de yeni fırsatlar sundu.

YILIN İKİNCİ YARISINDA DA MODADAN TURİZME BİRÇOK FUAR DÜZENLENECEK

İzmir, yılın ikinci yarısında da çok sayıda fuar ve dünya çapında etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bu yıl 94’üncüsü gerçekleştirilecek İzmir Enternasyonal Fuarı 29 Ağustos-9 Eylül, MINEX -Uluslararası Madencilik, Dogal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı 3 -6 Eylül, INTERFRESH EURASIA - Sebze, Meyve, Ambalaj, Depolama, Lojistik, Tarım Makine ve Teknolojileri Fuarı 18- 20 Eylül, EXPO SPORT - Spor Fuarı 25 – 28 Eylül, LOGISTECH - Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı 8 – 10 Ekim, IZFURNEX - İzmir Mobilya Fuarı 8 – 12 Ekim, İZKİTAP FEST – Sonbahar İzmir Kitap Fuarı 17 - 26 Ekim, BEAUTY EXPO - İzmir Estetik, Kozmetik, Güzellik Fuarı 19 -21 Ekim, FASHION PRIME –Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı 22 – 24 Ekim, INTERMODA – Ayakkabı Fuarı 22 – 24 Ekim, MOTTA - Motorlu Araçlar Fuarı 5 -9 Kasım, TTI İZMİR - Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi 3 - 5 Aralık, TTI HEALTH - Sağlık Turizmi Fuarı 3 -5 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Yılın ikinci yarısında başta 94. İzmir Enternasyonal Fuarı olmak üzere pek çok fuarın, yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. İzmir, fuarcılık ve etkinlik alanındaki güçlü konumuyla uluslararası arenada dikkat çekerken, kentin ekonomik canlılığına katkı sunmayı ve Türkiye’nin ihracat hedeflerine destek olmayı sürdürecek.