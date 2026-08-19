Efes Selçuk Belediyesi, kış hazırlıklarının önemli bir parçası olan salça yapımını kolaylaştırmak amacıyla salça makinesini kent merkezindeki mahalleler ve kırsal mahallelerde vatandaşların hizmetine sunuyor. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in göreve geldiği günden bu yana sürdürülen uygulama, bu yıl da vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi tarafından temin edilen salça makinesi, 28 Ağustos tarihine kadar belirlenen program doğrultusunda kent merkezi ve köylerde vatandaşlara hizmet verecek.

Domatesleri hazırlayan vatandaşlar, belediye çalışanlarının desteğiyle ürünlerini makineden geçirerek salça yapımını daha kısa sürede tamamlıyor. Böylece özellikle yaz aylarında yoğun emek ve zaman gerektiren kış hazırlıkları vatandaşlar için kolaylaşıyor.

KADINLAR VE ERKEKLER KIŞ HAZIRLIĞINI BİRLİKTE YAPIYOR

Uygulamanın, kadınların üzerindeki iş yükünü azaltmak amacıyla başlatıldığını belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 'Bu işe başlamadan önce kadınların salça hazırlığına çok vakit harcadığını fark ettik. Kadınlar çoğu zaman bu işleri tek başına yapıyor. Dedik ki; bu işleri erkekler de üstlensin, arkadaşlarımız salça makinesi ile onlara yardım etsin. Efes Selçuk'ta kadınlar ve erkekler yıllardır birlikte salça yapıyor aslında. Bereketli olsun, afiyet olsun' dedi.

VATANDAŞLARDAN BELEDİYEYE TEŞEKKÜR

Salça makinesi sayesinde kış hazırlıklarının daha kolay hale geldiğini belirten Efes Selçuklular, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Efes Selçuk Belediyesi'nin mahalle mahalle gerçekleştirdiği uygulama, hem her yıl yapılan kış hazırlıklarının sürdürülmesine hem de vatandaşların iş yükünün azaltılmasına katkı sunuyor.

Salça sıkma makinesi ile ilgili vatandaşlar SELBİM ve mahalle muhtarlıkları üzerinden iletişime geçerek bilgi alabilecekler.