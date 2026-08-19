Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki mesaiye gün ağardığı saatlerde Bornova'nın kalbi Küçükpark'ta başladı. Sabah işe giden vatandaşlarla ve dükkanlarını açan esnafla bir araya gelen Başkan Eşki; Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları da yerinde inceledi, Bornovalıların taleplerini dinledi ve devam eden çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

İZMİR (İGFA) - Küçükpark Meydanı'nda temizlik çalışmaları ile çöp konteynerlerinin yıkanmasını yerinde inceleyen Başkan Ömer Eşki; 'Tertemiz bir Bornova için sabahın erken saatlerinde mesaiye başlıyor, 7/24 aralıksız çalışıyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte tertemiz bir Bornova için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bornovalılardan da bu temizliği koruma konusunda duyarlılık bekliyoruz' dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sorunları yerinde tespit edip, çözümlerini ise yine Bornovalılarla birlikte geliştirmek için her gün mesaiye başka bir mahallede başladıklarını hatırlattı. Eşki, 'Küçükpark İzmir'in her yerinden insanların geldiği, en yoğun bölgelerimizden birisi. Gerek üniversiteye yakınlığı, gerek hastaneye, gerekse aktarma merkezi ve metroya olan yakınlığıyla her gün binlerce Bornovalı buradan geçiyor. Biz de onlarla bir araya geldik, daha güzel bir Bornova için onlardan gelen talepleri dinledik ve notlarımızı aldık. Bornova halkı için temizlik, en temel beklentilerden biri. Bu anlamda büyük bir sorumluluk üstlenerek gecesini gündüze katarak, her gün bu şehri daha yaşanabilir kılmak için çalışan başta Temizlik İşleri Müdürlüğü olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizler Güçlü Bornova hedefimiz için hiç durmadan çalışmaya, sahada olmaya ve vatandaşla doğrudan temas kurmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

'EN GÜZEL TEMİZLİK KİRLETMEMEKTİR'

Ömer Eşki, temizlik personeline teşekkür ederken aynı zamanda Bornova halkına da çağrıda bulundu. Eşki, 'En güzel temizlik, kirletmemektir. Hepimiz yaşadığımız çevreye karşı sorumluyuz. Eğer hep birlikte daha temiz bir Bornova için çaba harcarsak, kentimizi daha güzel bir hale getirebiliriz. Esnaf arkadaşlarımız akşam dükkanlarını kapatırken kapılarının önünde biriken çöpleri konteynerlere atarak bizlere yardımcı olabilirler ' diyerek vatandaşlardan duyarlılık talep etti.