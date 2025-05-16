İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Dikili’de 85 milyon TL’lik yatırımla tamamlanan Yahşibey Sulama Göleti İletim Hattı’nı hizmete açtı. 545 çiftçiye su sağlayan proje, damla sulama ve akıllı sayaç sistemiyle yüzde 50 tasarruf sunuyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili’de 12 yıllık su özlemini sona erdirdi. Yahşibey Sulama Göleti İletim Hattı Projesi, 85 milyon TL’lik yatırımla tamamlanarak hizmete açıldı.

62 kilometrelik hatla 8 bin 600 dekar araziyi sulayacak tesis, yüksek basınçlı damla sulama ve ön ödemeli akıllı sayaç sistemiyle kuraklığa karşı yüzde 50 su tasarrufu sağlıyor. Açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, bürokratlar, siyasi temsilciler, muhtarlar, kooperatif yöneticileri ve çiftçiler katıldı.

ÇİLEK HASADI VE ÇİFTÇİ BULUŞMASI

Başkan Tugay, açılış öncesi Dikilili çiftçilerin çilek seralarını ziyaret ederek hasada katıldı. Çiftçilerin sorunlarını dinleyen Tugay, organik tarım ve kırsal kalkınma konularında destek sözü verdi.

Açılışta konuşan Tugay, İzmir’in tarih boyunca tarım kenti olduğunu, ancak kuraklık, sıcaklık ve piyasa koşulları nedeniyle çiftçilerin zorlandığını belirtti. “Çiftçi ne borcunu ödeyebiliyor ne geçinebiliyor. İklim kriziyle topraklar çölleşmesin, gıda krizi yaşanmasın diye herkes sorumluluk almalı” dedi. İzmir Büyükşehir’in tarıma destekte öncü olduğunu vurgulayan Tugay, “Bu tesis, kuraklıkla mücadelede örnek olacak. Üreticilerimizin güçlenmesine katkı sunmaktan onur duyuyoruz” diye konuştu.

“SUYUN KIYMETİNİ BİLİRİM”

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Çiftçi bir aileden geliyorum, suyun değerini bilirim. İklim krizinde bu yatırımın önemi büyük. Teşekkürler” dedi.

Yahşibey Sulama Kooperatifi Başkanı Hasan Basri Güneş ise projenin tarımı güçlendirdiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

2013’te İl Özel İdaresi tarafından yapılan ancak sulama tesisi olmadığı için kullanılamayan Yahşibey Sulama Göleti’ndeki 3,1 milyon metreküp su, bu projeyle çiftçilere ulaştı. Yahşibey, Bademli ve Denizköy’deki zeytin ve tarım arazileri sulanırken, yeraltı su kaynakları da korunacak.

Tesis, Dikili Yahşibey Sulama Kooperatifi aracılığıyla hizmet verecek.