Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde 'Kont Öderland' oyununu sahneleyerek izleyicilerden büyük beğeni topladı. Etkinlik kapsamında sahne arkası sergisi açılırken, bildiriler okunarak tiyatronun önemi vurgulandı. Başkan Ömer Eşki, Bornova'da daha modern ve nitelikli bir 'prestij sahne' hedeflediklerini ifade etti.

İZMİR (İGFA) -Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında İsviçreli yazar Max Frisch'in kaleme aldığı 'Kont Öderland' oyununu sahneleyerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Sevda Şener Sahnesi'nde gerçekleşen etkinlik, hem sahne performansı hem de günün anlamına özel programıyla büyük beğeni topladı.

SAHNE ARKASI EMEĞİ SERGİYLE GÖRÜNÜR OLDU

Oyun öncesinde düzenlenen kokteyl eşliğinde, BBŞT Sahne Tasarımcısı İlker Şahin'in kursiyerleri tarafından hazırlanan 'Sahne Arkası Kursu Sergisi' açıldı. Sergide kostüm, maske, dekor ve fotoğraflar yer aldı. Ardından BBŞT kursiyerleri Metehan Çelik ve Beste Kabasakal tarafından; Metin Deniz'in hazırladığı Ulusal Bildiri, Willem Dafoe'nun Uluslararası Bildirisi, Doç. Dr. Süreyya Karacabey'in alternatif bildirisi ve Arzu Leylak'ın BBŞT bildirisi okundu.

Geceye Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de eşi Beste Eşki ve oğlu Noyan Volkan ile birlikte katıldı. Sergiyi gezdikten sonra oyunu izleyen Eşki ve davetliler, sahne performansını dakikalarca ayakta alkışladı.

BAŞKAN EŞKİ: 'BU SAHNE BORNOVA'NIN TİYATRO HAYALİNİN KALBİ'

Başkan Ömer Eşki konuşmasında Dünya Tiyatro Günü'nü kutlayarak, BBŞT ile olan kişisel bağını anlattı. 2004 yılından bu yana tiyatronun içinde olduğunu vurgulayan Eşki, geçmişte sahne arkasında görev aldığını hatırlatarak bu mekânın kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi.

Bornova'da daha nitelikli bir sahne hayali kurduklarını ifade eden Eşki, planlanan yeni yapının 'prestij sahne' olacağını ve tiyatronun bir mabedi haline geleceğini belirtti. Mevcut binanın son 27 Mart etkinliğine ev sahipliği yaptığını dile getiren Eşki, gelecekte daha modern ve iddialı bir tiyatro alanında buluşmayı hedeflediklerini söyledi. Bornova'nın tiyatro alanında İzmir'in en güçlü merkezlerinden biri olduğunu da sözlerine ekledi.