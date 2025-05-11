İzmir'de Bornova Belediyesi’nin Köyde-İz Projesi kapsamında Beşyol Mahallesi'nde kadın sağlığı, fizik tedavi, diş sağlığı, diyabet ve tansiyon konularında sağlık eğitimleri verildi.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi’nin kırsal mahallelerde başlattığı “Köyde-İz” Projesi, sağlık eğitimi ayağıyla devam ediyor. Kavaklıdere ve Çamiçi’nin ardından bu kez Beşyol Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, kadın sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi ve egzersizler, diş sağlığı, diyabet ve tansiyon gibi konularda kapsamlı eğitimler verildi.

Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Duygu Bölük’ün de katıldığı eğitimler, mahalle sakinleri tarafından büyük ilgi gördü.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projeyle ilgili olarak, “Köylere yalnızca altyapı değil, sağlık ve bilgi hizmeti de götürmek bizim temel görevimiz. Kadınlarımızın, çocuklarımızın ve yaşlılarımızın daha sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için bu eğitimleri çok önemsiyoruz” diye konuştu.