İzmir Bornova Belediyesi, Türk müziğinin iki efsane ismi Barış Manço ve Cem Karaca’yı ölüm yıldönümlerinde özel bir konserle andı. Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, Bornova Belediyesi’nin müzik eğitmenlerinden oluşan Grup İlyada, sanatçıların unutulmaz şarkılarını başarıyla seslendirdi.İZMİR (İGFA) - Konserde “Gülpembe”, “Dönence”, “Resimdeki Gözyaşları”, “Islak Islak” ve “Tamirci Çırağı” gibi unutulmaz eserler seslendirildi. Salonu dolduran müzikseverler, sanatçılara olan sevgilerini şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek gösterdi. Dans gösterileriyle renklendirilen gece, duygu dolu anlara sahne oldu.

Başkan Eşki: “Şarkıları gelecek nesillere yol gösterecek”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Barış Manço ve Cem Karaca’nın yalnızca sanatçı değil, aynı zamanda halkın sesi olduğunu belirterek, “Barış Manço ve Cem Karaca, sanatlarıyla olduğu kadar hayata karşı duruşlarıyla da toplumumuzun hafızasında silinmez izler bıraktı.

Onların şarkıları, dün olduğu gibi bugün de insanlara umut veriyor, yol gösteriyor. Bornova Belediyesi olarak, kültürel mirasımıza sahip çıkmaya ve bu büyük ustaları yaşatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Eşki, sanatın toplumları birleştiren en güçlü bağlardan biri olduğuna dikkat çekerek, Bornova’da kültürel etkinlikleri artırarak sanatı herkes için ulaşılabilir hale getireceklerini söyledi.

1 Şubat 1999’da yaşamını yitiren Barış Manço ve 8 Şubat 2004’te aramızdan ayrılan Cem Karaca, sadece müzikleriyle değil, toplumsal duruşlarıyla da hafızalarda yer edindi.