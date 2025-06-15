İzmir Bornova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, yaz mevsimini coşkulu bir konserle karşıladı. Büyükpark’taki Ayfer Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen “Yaza Merhaba” konseri, Bornovalılara unutulmaz bir gece yaşattı.İZMİR (İGFA) - Şef Salih Sütoğlu yönetimindeki koro, Anadolu’nun dört bir yanından derlenen Türk Halk Müziği eserlerini büyük bir ustalıkla seslendirdi. Repertuvarda “Gökyüzünde Bölük Bölük Durnalar”, “Nemrudun Kızı”, “Nar Danesi”, “Kırmızı Gül Goncası” gibi halk müziğinin sevilen eserleri yer aldı. Koronun yanı sıra solo performanslar da izleyicilerden tam not aldı.

Halaylarla coşku doruktaydı

Konser, izleyicilerin türkülere eşlik ettiği, halaylarla sahne önünü şenlendirdiği anlarla zirveye ulaştı. Finalde seslendirilen “Halay Potpori” ile sahne adeta bir halk bayramına dönüştü. Katılımcılar konser sonunda sanatçılara uzun süre alkışlarla teşekkür etti.

Başkan Eşki: “Sanat, Bornova’nın kalbinde yaşamaya devam edecek”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sanata ve sanatçıya verdikleri değeri:

“Türkülerin birleştirici gücü bu konserle bir kez daha hissedildi. Bornova’da halk müziğini, tiyatroyu, sinemayı ve tüm sanat dallarını daha görünür kılmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sanat, Bornova’nın kalbinde yaşamaya devam edecek.” Sözleriyle ifade etti.