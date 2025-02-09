İzmir Bornova Belediyesi’nin sanat hayatına kazandırdığı Galeri Hamam Sanat, sanatseverleri Türk resim tarihinin en büyük ustalarıyla buluşturan “Küçük İşler Büyük İmzalar” sergisine ev sahipliği yaptı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde Galeri Hamam Sanat’taki sergisi büyük ilgi görüyor.

Dramalılar Köşkü’nün restore edilen tarihi hamam binasında açılan sergi, mekânın tarihi dokusuyla birleşerek büyük ilgi gördü. 15 Şubat’a kadar açık kalacak sergi, sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Sergide, Lütfiye & Altan Altın Aile Koleksiyonu’ndan seçilen bu eserler, sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Abidin Dino, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Fikret Mualla, Avni Arbaş gibi Türk resim tarihine damga vurmuş sanatçıların daha önce sergilenmemiş küçük ebatlı eserleri ve desen çalışmaları yer alıyor. Altan Altın, eşi Lütfiye Altın ile birlikte büyük ustaların eserlerini sanatseverlerle buluşturmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sanatın toplum için taşıdığı önemi vurgulayarak,"Sanatı desteklemek, kentin ruhunu beslemek demektir. Bornova Belediyesi olarak sanata ve sanatçılara desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Dramalılar Köşkü’nün tarihi hamamını sanata kazandırarak açtığımız Galeri Hamam Sanat, sanatseverler için özel bir merkez olacak. ‘Küçük İşler Büyük İmzalar’ sergisi ile ustaların daha önce gün yüzüne çıkmamış eserlerini Bornova’da sanatseverlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.