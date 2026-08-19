İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği sosyal proje kapsamında Bayraklı'nın Nafiz Gürman ve Alparslan mahallelerinin sakinleri Karagöl'de düzenlenen piknikte bir araya gelerek sosyalleşti, dayanışma ve komşuluk bağlarını güçlendirdi.

İZMİR (İGFA) - İzmirli yurttaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen piknik etkinlikleriyle yazın tadını çıkarıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı organizasyonu kapsamında Karagöl'de yapılan pikniğe Bayraklı Nafiz Gürman ve Alparslan mahallelerinde ikamet eden 163 kişi katıldı. Vatandaşların sosyal ve kültürel yaşama katılımlarını desteklemek, sosyal dayanışma ve kaynaşmayı güçlendirmek amacıyla yapılan etkinlikte, katılımcılara doğayla iç içe keyifli ve nitelikli vakit geçirme imkânı sunuldu. Etkinlik kapsamında patlamış mısır, pamuk şeker ve limonata ikram edilirken, yüz boyama etkinliğiyle de çocukların keyifli vakit geçirmeleri sağlandı.