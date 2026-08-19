Kocaeli Gebze Belediyesi'nin 'Yaz Seninle Güzel' anlayışıyla düzenlediği Atölyem Parkta etkinliği, Sultan Murat Parkı'nda çocukların ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Çocukların yaz tatilini verimli, eğlenceli ve keyifli bir şekilde değerlendirmelerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen 'Atölyem Parkta' etkinliği, Sultan Murat Parkı'nda renkli görüntülere sahne oldu. Park alanında bir araya gelen çocuklar, farklı atölye çalışmalarıyla eğlenirken aynı zamanda el becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Gebze Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan etkinlik alanında çocuklar, kendileri için hazırlanan çalışmaların başına geçerek üretmenin keyfini yaşadı. Atölyeler boyunca çocukların hayal güçlerini kullanmaları ve kendi ürünlerini ortaya çıkarmaları teşvik edildi.

AİLELER DE ETKİNLİĞE EŞLİK ETTİ

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte aileler de miniklerin heyecanına ortak oldu. Sultan Murat Parkı'nın açık alanında gerçekleşen program, çocukların arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmesine, yeni deneyimler kazanmasına ve yaz günlerini dolu dolu geçirmesine imkan sağladı.

'Yaz Seninle Güzel' anlayışıyla çocuklara yönelik etkinlikleri mahallelerin buluşma noktalarına taşıyan Gebze Belediyesi, Atölyem Parkta ile çocukların eğlenceyi, öğrenmeyi ve üretmeyi bir arada yaşayabilecekleri bir ortam oluşturdu.

ETKİNLİKLER MAHALLELERE YAYILIYOR

Gebze Belediyesi, çocukların ve ailelerin sosyal yaşamına katkı sunan etkinlikleri kentin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Atölyem Parkta etkinlikleriyle çocukların parklarda keyifli zaman geçirmeleri sağlanırken, mahallelerde yaz akşamlarının da daha hareketli ve renkli hale gelmesi hedefleniyor.

Sultan Murat Parkı'nda gerçekleştirilen programda çocukların yüzlerindeki mutluluk ve atölyelere gösterdikleri ilgi, etkinliğin renkli anlarını oluşturdu. Gebze Belediyesi, Yaz Seninle Güzel diyerek çocukların hayal dünyasına dokunan, aileleri ve mahalle sakinlerini bir araya getiren etkinliklerini sürdürecek.