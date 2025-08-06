İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle faaliyet gösteren İZMEK Kurs Merkezleri tanıtım günleri büyük ilgi görürken 2025 yılı kurs kayıtları başladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ile İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hizmet veren İZMEK Kurs Merkezlerinin tanıtım günleri 5-6 Ağustos tarihlerinde İzmit Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tanıtım etkinliğinde kurs içerikleri, başvuru süreçleri ve eğitim olanakları hakkında detaylı bilgi verildi.

54 kurs merkezinde, 96 farklı branşta eğitim veren İZMEK; el sanatları, kişisel gelişim, yabancı diller ve müzik alanlarında sunduğu kurslarla kent halkının hem mesleki hem de bireysel gelişimine katkı sağlıyor.

2025 yılı kurs kayıtları 5 Ağustos itibariyle başladı. Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar 31 Ekim tarihine kadar başvurularını İzmit Belediyesinin resmi web sitesindeki güncel duyurular kısmında yer alan online kayıt sistemi üzerinden yapabilecek. Dileyenler Belsa Plaza B Blok’taki İZMEK birimine şahsen başvurarak da kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 0262 318 00 00 numaralı hattın 4703, 4705 ve 4712 dahili numaralarını arayabilir.