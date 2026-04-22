TBMM'de, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları ile çocukların dijital risklerini araştırmak ve önlem geliştirmek amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. 22 üyeli komisyon 3 ay boyunca çalışacak.

ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulunda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi, benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle siyasi partilerin, okul saldırılarının nedenlerini araştırmak ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergeleri birleştirilerek görüşüldü.

Siyasi konuşmalar ardından genel Kurulda, okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi, benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabileceği ve komisyonun üyeleri daha sonra belirleneceği kaydedildi.