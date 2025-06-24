İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, enerji ve maden düzenlemelerini içeren kanun teklifinin tarım, hayvancılık ve tarihi alanlara zarar vereceğini savunarak, “Bu yasa doğayı tahrip edecek, zeytinlikler yok olacak” dedi.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, TBMM Genel Kurulunda görüşülecek olan Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine sert tepki gösterdi.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Milletvekili Uz, teklifin tarım arazilerini ve tarihi alanları ranta açacağını, doğaya ve ülke ekonomisine büyük zarar vereceğini ifade etti.

Kanun teklifinin hazırlanma sürecinde Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gibi ilgili kurumların görüşlerinin alınmadığını öne süren Uz, özellikle zeytinlik alanların maden sahalarına dönüştürülmesiyle tarımın ağır bir darbe alacağını savundu. Uz, “Zeytinliklerle ilgili bu düzenleme kabul edilemez. Tarım sahalarının maden alanlarına açılması, ülkenin hayvancılığına ve tarımına büyük zarar verecek” diye konuştu.

“DOĞA VE TARİH YOK OLACAK”

Ülkenin ekonomik ve siyasi açıdan zor bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Uz, teklifin zamanlamasını da eleştirdi: “Etrafımız ateş çemberiyken, ekonomi bu haldeyken bu yasanın çıkması doğru değil" diyen Uz, "Tarihi alanlar ve doğal güzellikler ranta kurban ediliyor. Bu düzenleme, gelecek nesillere aktarılacak değerleri yok edecek.” dedi. İYİ Parti milletvekili, yasanın geri çekilmesi gerektiğini belirterek, “Bu yasa, doğayı ve tarihi alanları tahrip eden bir düzenlemedir. Getirisi, yalnızca ülkenin kaybı olacaktır” dedi.

Milletvekili Uz, kanunun hiçbir olumlu getirisi olmadığını, yalnızca ülke kaynaklarının, tarım alanlarının ve doğal güzelliklerinin tahrip edilmesiyle sonuçlanacağını vurguladı.