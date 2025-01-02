Ankara Milletvekili ve İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu partisinden "Veda vakti" diyerek istifa etti.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Ankara Milletvekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, 27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdikleri 5. Olağanüstü Kurultayla partinin değişim yolculuğuna çıktığını ve aradan geçen 8 aydan fazla zamanda, milletin kendisine taktığı şerefli vekillik nişanına yakışır şekilde var gücüyle çalıştığını söyledi.

Prof. Dr. Kürşad Zorlu, gelinen noktada, umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini gördüğünü belirterek, "Bu zorunlu halde vakit, bu ülkenin pusulası daima milletini gösteren bir evladı olarak benim için, yeniden yola revan olma vaktidir. Bugün itibarıyla mensubu olduğum İYİ PARTİ ile olan resmi bağımı noktalıyorum" dedi.

Prof. Dr. Zorlu, partisinden istifasını sosyal medya hesabından "Veda vakti" paylaşımıyla duyurdu.