Akıllı bir finansal gelecek için yalnızca birikimleri değil, beklenmedik risklere karşı bütçeyi de korumak gerekiyor. BNP Paribas Cardif Türkiye, Kredi Kartı Koruma Sigortası ile kredi kartı borçlarına yönelik güvence sağlayarak müşterilerinin finansal dayanıklılığını destekliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Geleceğe yönelik finansal planlama yaparken, yalnızca birikimleri artırmak değil, beklenmedik yaşam olaylarına karşı bütçeyi korumak da büyük önem taşıyor. Sağlık sorunları veya iş kaybı gibi öngörülemeyen durumların finansal etkisini azaltmaya yönelik koruma çözümleri, bireylerin finansal dayanıklılığını güçlendirmede önemli bir rol oynuyor.

Sigortacılık ve bireysel emeklilik alanındaki uzmanlığıyla müşterilerine güvence sağlayan BNP Paribas Cardif Türkiye, geliştirdiği çözümlerle bireylerin finansal dayanıklılığını desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş birliğiyle sunulan Kredi Kartı Koruma Sigortası, beklenmedik yaşam olayları karşısında kredi kartı borçlarına yönelik finansal güvence sağlayarak müşterilerinin bütçelerini korumalarına yardımcı oluyor.

BEKLENMEDİK RİSKLER KARŞISINDA KREDİ KARTI BORÇLARINA GÜVENCE

BNP Paribas Cardif'in Kredi Kartı Koruma Sigortası, TEB bireysel kredi kartı sahiplerinin kredi kartı borçlarını; poliçe kapsamında güvence altına almaktadır. Sigorta kapsamında Vefat, Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet, Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet gibi temel teminatların yanı sıra, sigortalının çalışma durumuna bağlı olarak ek güvenceler de sunmaktadır. Buna göre SGK (Sosyal Sigorta Kurumu) 4(a) maddesine tabi bordrolu çalışanlar için İstem Dışı İşsizlik, Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici iş Göremezlik ve Gündelik Hastane teminatları, SGK (Sosy al Sigorta Kurumu) 4(a) maddesine tabi bordrolu çalışmayan sigortalılar için ise Tehlikeli Hastalıklar Teminatı sağlamaktadır. Böylece sigortalılar beklenmedik yaşam olayları nedeniyle kredi kartı borçlarını ödeme güçlüğü yaşamaları durumunda finansal açıdan korunmaktadır.

Sigorta kapsamında, gerçekleşen risk durumunda ilgili dönem son ekstrede yer alan kredi kartı borcu, ekstre dönemine göre aylık teminat limitleri kapsamında azami 50.000 TL'ye kadar karşılanarak sigortalıların veya yakınlarının beklenmedik bir finansal yükle karşı karşıya kalmasının önüne geçiliyor.

Kredi kartı borç bakiyesine göre belirlenen uygun prim yapısıyla sunulan Kredi Kartı Koruma Sigortası, kolay başvuru sürecinin yanı sıra müşterilerine çeşitli asistans hizmetleri de sağlıyor. Poliçe sahipleri, poliçe süresi boyunca online doktor danışmanlığı, online diyetisyen, psikolojik danışmanlık, mini check-up, acil sağlık ve kara ambulansı hizmeti, hukuki danışmanlık, yabancı dil eğitimi, kariyer koçluğu ve CV hazırlama gibi farklı destek hizmetlerinden de faydalanabiliyor.

FİNANSAL GÜVENLİKTE İLK ADIM: ÖNCEDEN ÖNLEM ALMAK

Günümüzde finansal güvenlik, yalnızca birikimleri büyütmek değil, aynı zamanda beklenmedik durumların bütçe üzerindeki etkisini azaltacak önlemleri zamanında almak anlamına geliyor. BNP Paribas Cardif Türkiye, global deneyimi ve müşteri odaklı yaklaşımıyla geliştirdiği koruma çözümleriyle bireylerin hayatın belirsizlikleri karşısında kendilerini daha güvende hissetmelerine katkı sağlıyor.

Kredi Kartı Koruma Sigortası'na başvuruda bulunmak isteyen TEB bireysel kredi kartı sahipleri, bnpparibascardif.com.tr ya da teb.com.tr üzerinden detaylı bilgi alabilirler.