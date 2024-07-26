Bugün birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona giriyor.İSTANBUL (İGFA) - Aksiyondan drama, korkudan gerilime kadar önemli yapımların vizyonda olacağı 26 Temmuz Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak.

Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Ahbar, Şans Eseri ve Galaktik Saldırı: Uzaylı İstilası (Alien Invasion) filmleri vizyona girecek.

Yılın merakla beklenen filmi Deadpool & Wolverine, 24 Temmuz’da izleyiciyle buluşuyor.

BU HAFTANIN ÖNE ÇIKAN YAPIMLARI

Shawn Levy yönetmenliğini üstlendiği Deadpool & Wolverine, büyük bir tehlikeye karşı Wolverine'i ikna ederek onunla birlikte savaşan Deadpool'un hikayesini konu ediniyor. Wade Wilson’ın bir paralı asker olarak geçirdiği günler ve Deadpool kimliği artık geride kalmıştır. O şimdi sivil hayatta varlık göstermek için çabalar. Wade, yeni hayatına alışmaya çalışırken, büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalınca harekete geçmek zorunda kalır. Ancak bu tehlike ile tek başına baş etmesi zordur. Bu yüzden Wade en az kendisi kadar isteksiz olan Wolverine'i yardım etmesi için ikna etmeye çalışır.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Recep Fakiroğlu’nun yaptığı Ahbar, tatil yapmak için arabalarıyla yola koyulan bir grup arkadaşın yaşadıklarını konu ediniyor. Tatil yapmayı düşünen Esma ve Özgür, arkadaşlarını da alıp arabalarıyla yola koyulduktan sonra tartışmaya başlarlar. Grup bir benzincide mola verip yola devam ettikten kısa bir süre sonra araçları bozulur. Çekici çağırmaktan başka çareleri olmadığını anlayan arkadaşlar, soluğu Cemal Usta’nın atölyesinde alırlar. Ancak çok geçmeden atölyede tuhaf olaylar yaşamaya başlarlar. Çünkü Cemal Usta aslında üç harfli varlıkların aracısıdır ve sahiplerine insan bağışlamaktadır…

Yönetmen Woody Allen’ın yeni filmi Şans Eseri, eski bir arkadaşıyla karşılaşmasıyla hayatı bambaşka bir hal alan bir kadının hikayesini konu ediniyor. Fanny ve Jean ideal bir çiftin sahip olduğu her şeye sahiptir; Paris'in güzel semtlerinde muhteşem bir apartman dairesinde yaşarlar. Ancak Fanny, tesadüfen eski bir lise arkadaşı olan Alain ile karşılaştığında, hayatı alt üst olur. Çok geçmeden yeniden bir araya gelen Fanny ve Alain, giderek daha da yakınlaşır.

Haftanın bilim kurgu filmlerinden Galaktik Saldırı: Uzaylı İstilası (Alien Invasion), Sarah T. Cohen, Amber Doig-Thorne ve May Kelly’li oyuncu kadrosuyla vizyona giriyor. Genç gazeteci dehşet verici bir uzaylı kaçırma olayının gerçekleştiği yere seyahat eder. Onun gelişinden kısa bir süre sonra olağanüstü bir karşılaşma gerçekleşir ve korkunç, melez, dünya dışı bir ailenin avı olur.