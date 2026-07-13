Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında personel ve hükümlülerle birlikte Gemlik Şehitliği'ni ziyaret etti. Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilirken, kabirlerin bakım ve temizliği de yapıldı.

BURSA (İGFA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından şehitleri anma programı düzenlendi. Etkinliğe kurumdan 10 personel ile 15 hükümlü katıldı.

Gemlik Şehitliği'nde gerçekleştirilen programda, 15 Temmuz hain darbe girişimi başta olmak üzere vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler için Cezaevi Vaizi Ahmet Altun ile Gemlik Gaziosmanpaşa Camii Müezzin Kayyımı Muhammed Güngen tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

ŞEHİT KABİRLERİNDE BAKIM YAPILDI

Duaların ardından kurum personeli ve hükümlüler, şehit kabirlerinin bakım ve temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi. Kabir çevrelerini düzenleyen katılımcılar, mezarlara su vererek şehitlerin hatırasına vefa örneği sergiledi.

Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Vekili Mehmet Şen, programın ardından yaptığı açıklamada, milli ve manevi değerlerin yaşatılmasının kurumsal sorumluluklarının önemli bir parçası olduğunu belirtti. Şen, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberlik ruhunu ortaya koyduğu tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, şehitlerin emanetine sahip çıkmayı sürdüreceklerini ve tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını söyledi.

Milli birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı anma programı, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.