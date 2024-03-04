Üsküdar Belediyesi tarafından Küçüksu Mahallesi'nde yapımı dört yıl süren ve 1 milyar Türk lirası yatırımla gerçekleşen Üsküdar Çocuk Köyü Projesi törenle İstanbullu çocukların hizmetine açıldı. Açılışa Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, İstanbul milletvekilleri ve Üsküdar Kaymakam Adem Yazıcı’nın yanı sıra yaklaşık 5 bin kişiyi bulan çok sayıda vatandaş, aileler ve çocukları katıldı.

Eğitim ve Orman Temasıyla Kuruldu

Herkesin ücretsiz olarak faydalanabileceği ‘’Üsküdar Çocuk Köyü’’ toplamda yaklaşık 82.000 metrekarelik bir alana kuruldu. Üsküdar Çocuk Köyü genel olarak ‘’Eğitim Teması’’ ve ‘’Orman Teması’’ olarak iki kısımdan oluşuyor. Eğitim teması kısmında köy meydanı, köy çeşmesi, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru, amfi, gölet, bostan, su değirmeni, serender, köy konağı, çarşı, restoran, köy camisi, şadırvan, wc, çocuk atölyeleri, köy kahvehanesi, idari bina, at çiftliği, ahır, ağıl, kümesler ve otopark fonksiyonları bulunuyor. Orman teması kısmında ise çocuk oyun alanları, piknik alanları, manzara seyir terası, meyve bahçesi, şelale, yeşil köprü ve arkatlı yol, wc, macera parkı, bilyeli araba parkuru fonksiyonları yer alıyor.

Ak Parti İBB Başkan Adayı Kurum: ‘’Artık kendi köyümüz dışında Üsküdar’da da bir köyümüz var’’

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum açılış konuşmasında Üsküdar Çocuk Köyü projesinin nasıl başladığını anlattı:

‘’Türkiye'de ve dünyada da çok örneği olmayan böylesi bir projeyi duyduğumuzda biz de heyecanlandık ve Toki başkanımızla birlikte hızlı bir şekilde bu projenin yapım sürecini başlattık. Bugün bu 85.000 m karelik alanda Üsküdar’ın göbeğinde aynı zamanda Beykoz'un, Ümraniye'nin hemen sınırında yer alan ve İstanbul'da hem nefes alacağımız hem de çocuklarımızın burada huzur içerisinde vakit geçireceği bir projeyi hamdolsun kazandırmış olduk. Bu bizim için çok önemli bir mutluluk.’’

Murat Kurum konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

‘’Artık o memleketimizdeki köyümüzün dışında bir de Üsküdar da köyümüz var. Üsküdar'daki köyümüzde millet kıraathaneleri var. Üsküdar'daki köyümüzde köy meydanı var. Köy meydanında burada yayık yapacağınız tereyağ ye de o tereyağının yapımını göreceğiniz bir alan, hayvan sevgisini, burada çocuklarımıza aşılayacağımız burada çiçeğin o güzel kokuları içerisinde kuş cıvıltıları içerisinde çocuklarız, ailelerimizin hoşça vakit geçireceği bir projeyi Üsküdar’ımıza kazandırmış oluyoruz. Üsküdar Çocuk Köyümüz Üsküdar’ımıza İstanbul’umuza hayırlı uğurlu olsun.’’

Türkmen: “Çocuklarımıza Doğal Bir Hayatın Kapılarını Aralıyoruz”

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise konuşmasında Üsküdar Çocuk Köyü’nün bugüne kadar gerçekleştirdiği en özel projelerden biri olduğunu söyledi:

“Burasını uzun zaman önce düşündük, planladık ve nihayet gerçekleştirdik. Sadece Üsküdarlı çocukları değil bütün İstanbullu çocukları düşünerek yaptığımız Üsküdar Çocuk Köyümüzde evlatlarımız bize ait olan değerleri tecrübe ederek tanıyacaklar. Tabiata, bitkilere, hayvanlara dair aileleri ile birlikte yeni bilgiler öğrenecekler. Kaliteli zaman geçirecekler. Burası 82 dönümlük büyük bir arazi. İstanbul’un orta yerinde böylesi büyük ve kıymetli bir alanı çocuklara ayırdık. Burada bir köy meydanı var. Biyolojik bir göletimiz var. Ayrıca oyun alanları, hayvan çiftliği, çim amfi, su değirmeni, piknik alanı, perma kültür yani özel bir tarım alanı, havuz, meyve bahçeleri, cami, otopark ve eğlenceli etkinlikler için parkurlar yer alıyor. Bu köyde çocuklar eğlenerek öğrenecek, doğayı ve çevreyi daha yakından tanıyacaklar. Apartmanların, bulvarların arasına sıkışmış bir çocukluk, çocuklarımızın kaderi olamaz. Biz bunu Üsküdar özelinde değiştirdik.”

Türkmen: “Böylesine Doğal Bir Ortam Çocukların, Ailelerin Hakkı”

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Çocuk Köyü’ne herkesin sahip çıkacağından kuşku duymadığını söyledi. Türkmen sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burası bizim şehircilik vizyonumuzun, insan odaklı belediyecilik anlayışımızın bir örneği. Annelerin babaların çocukları için sağlıklı, güvenli, eğitimi de eğlencesi de olan mekanlar talep etmesi bir insan hakkıdır, anayasal bir haktır. Sizin hakkınız bizim görevimizdir. Biz de bunu en iyi şekilde yerine getirdiğimize inanıyorum. Köyümüz hayırlı olsun. Her açılışta söylediğim bir söz var. Burası yapılana kadar bizimdi artık sizin. Buraya en iyi şekilde sahip çıkacağınıza, buraya yeni anlamlar, değerler katacağınıza yürekten inanıyorum. Buranın inşasında emeği geçmiş herkese şükranlarımı sunuyorum. Boş bir araziyi böylesi mamur bir hale getirmek kolay değil. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.”

Çocuk Köyü’nde Organik Yiyecekten Eğlenceye Yok, Yok…

Üsküdar Çocuk Köyü’nde çocuklara; şehir hayatı içerisinde kendileri için özel olarak hazırlanmış açık bir alanda gerçek bir köy ortamı hissiyatını yaşatmak ve aileleri ile birlikte köy hayatını deneyimleyebilecekleri daha kaliteli zaman geçirmeleri hedefleniyor. Ayrıca çocuklar; eğlenerek öğrenecek, doğayı ve çevreyi deneyimleyerek daha yakından tanıma şansı yakalayacaklar. Çocukların takım çalışmasına ve birlikte eğlenme becerilerine destek olup; onlara paylaşmayı ve birlikte başarmayı da kazandırması amaçlanıyor. Üsküdar Çocuk Köyü ailelere de, çocuklarını eğlenirken öğrendikleri eğitici bir ortamda gözlemleme olanağı sağlıyor.

Çocuklar Değirmende Un Öğütecekler

Köy restoranında köy yemeklerinin ve taze pişmiş köy ekmeğinin ikram edildiği, köy çarşısında dükkanların bulunduğu, köy kahvehanesinde çay kahve eşliğinde söyleşilerin olduğu bir köy meydanı yer alıyor. Çocuk atölyelerinde çanak çömlek yapımından ekmek yapımına birçok faaliyet bulunuyor. Ayrıca özel olarak inşa edilen su değirmeninde çocuklar buğdayın una dönüşümünü gözlemleme imkanı bulabiliyor. Gölet etrafında etkinliklerin yapılacağı çayırlıklar yer alırken çocukların ekip biçebileceği tarım alanları ve çiftlik hayvanlarını (at, eşek, inek, koyun, kuzu, tavuk, horoz vb.) gözlemleyebilecekleri ortamlar da Üsküdar Çocuk Köyü’nde hayata geçirildi.