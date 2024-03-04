Sarıyer Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Şükrü Genç, seçim çalışmalarına hafta sonu da hız kesmeden devam ediyor. Önceki gün Darüşşafaka mahalle sakinleri ile bir araya gelip seçim irtibat bürosu açan Genç, pazar gününü de FSM mahallesinde geçirdi.

Gittiği her mahallede 7’den 70’e herkesin sevgiyle kucakladığı Sarıyer’in bağımsız adayı Şükrü Genç’in katıldığı her toplantı adeta miting havasında geçiyor. FSM ve Baltalimanı Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Başkan Genç, seçim irtibat bürosu açılışında yaptığı konuşmada adaylık sürecine değinerek, kaybedilecek bir seçimi alacaklarını ve Sarıyerlilerin kazanacağını ifade etti.

2009 yılındaki seçim ruhunun bugün olduğuna vurgu yapan Genç, “Tapu için bu beş yıl çok önemli. İstanbul’un en güzel yerleşim yerindeyiz ve burası Sarıyer halkının. Hiç kimse buraya göz dikmesin. Rant için iştah kabartan hiç kimseyi buraya sokmayacağız. Olması gereken insanı insan yerine koymaktır. Biz bu şekilde davamızı yürütüyoruz, ve kazanacağız” dedi. Günün ilerleyen saatlerinde Bahçeköy’de bir site toplantısına katılıp, vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Genç, günü Kars Mahallesi’nde yaptığı ev ziyareti ile sonlandırdı.