İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, sağlık hizmetlerini daha etkin ve erişilebilir kılmak amacıyla Sağlık İşleri Müdürlüğü’nü yeni hizmet binasına taşıdı. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Beylikdüzü Belediye, ilçe halkına daha erişilebilir ve kapsamlı sağlık hizmetleri sunmak amacıyla Sağlık İşleri Müdürlüğü’nü yeni hizmet binasına taşıdı. Müdürlük; iş yeri hekimliği, ulaşım destek birimi, koruyucu sağlık hizmetleri, ağız ve diş sağlığı, diyet ve beslenme, engelli nakil hizmeti, fizik tedavi, evde bakım ve destek hizmeti, yaşlı ve engelli destek hizmetlerini yeni adresinde de kesintisiz bir şekilde devam ettiriyor.

“HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ” DEVAM EDECEK

Tüm bunların yanı sıra Belediye’nin düzenlediği ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören “Halk Sağlığı Günleri” de yeni yerinde devam edecek. Randevu şartı aranmayan bu hizmet kapsamında müdürlüğe başvuran vatandaşlar, mevcut hizmetlere ek olarak işitme testi ve göz ön tanı muayenelerinden de ücretsiz faydalanabilecek. Detaylı bilgi almak isteyenler kişiler 444 09 39 numaralı telefondan ve 2337 dâhili hattan müdürlükle iletişime geçebilir. Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün yeni adresi: Kavaklı Mahallesi, Yeşilyurt Caddesi, No:11 - Beylikdüzü (Kavaklı eski kurs merkezi)