İstanbul’da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen “Narkokapan-İstanbul 2” operasyonunda 272 sokak satıcısı, yani “torbacı” yakalandı.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon, özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına darbe vurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ''Operasyonun hazırlık süreci 4 ay sürdü. Bu süre zarfında İstanbul’un ilçeleri detaylı bir şekilde mercek altına alındı. Elde edilen bilgiler titizlikle analiz edilerek şüpheliler teknik ve fiziki takip altına alındı. Suç faaliyetleri tek tek delillendirildi. Operasyon, Esenyurt, Pendik, Bağcılar, Beşiktaş ve Şişli ilçeleri merkezli eş zamanlı baskınlarla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yerlikaya paylaşımında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca ''Yetkililer, operasyonun hedefinin gençleri zehirleyen sokak satıcıları olduğunu vurguladı: “Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden zehir tacirlerine net bir mesaj verdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz!”

İstanbul Valisi, operasyonları koordine eden Başsavcılıklar ve İstanbul İl Emniyet Müdürü ile emniyet güçleri tebrik edildi. Açıklamada, “Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1925423806878826749