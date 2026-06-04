İstanbul Maltepe Belediyesi, çocuklara bilimi sevdirmek ve merak duygularını harekete geçirmek amacıyla eğlenceli bilim etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'ne bağlı Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi, kapılarını bu kez Serpil Şahinoğlu Anaokulu'ndan gelen heyecanlı bir öğrenci grubuna açtı.

Uzman eğitmenler eşliğinde bilim dünyasına ilk adımlarını atan minikler, hayatları boyunca unutamayacakları görsel ve uygulamalı bir gün geçirme fırsatı yakaladı.

Merkezde kurulan özel atölyede, çocukların yaş gruplarına uygun ve tamamen güvenli olan eğlenceli bilim deneyleri gösterildi. Teorik bilgilerin pratikle birleştirildiği bu özel etkinlikte, adeta görsel bir şölen yaşandı.

DENEYLERLE DOLU EĞLENCELİ SAATLER

Etkinlik kapsamında çocuklar, dev balonlar ve hava akımları kullanılarak devasa uçakların gökyüzünde nasıl uçabildiğini anlatan Bernoulli Prensibini yaşayarak öğrendiler.

Gazın köpük içerisine nasıl hapsedildiğini gösteren yanan köpük deneyini şaşkınlıkla izleyen minikler, karbondioksit gazının sıkışarak kuru buza dönüşmesini ve etrafa yayılan devasa sis bulutlarını da meraklı gözlerle incelediler.

Kaplardan taşan rengârenk köpüklerin oluşturduğu fildişi macunu deneyi ise çocuklara maddenin hallerini ve reaksiyon hızlarını harika bir şov eşliğinde sundu.

Maltepe genelindeki tüm çocukların bilimle buluşmasını amaçlayan benzer atölye ve sömestir etkinlikleri yıl boyunca periyodik olarak devam ediyor.