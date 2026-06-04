Keşan'da sağlıklı nesillerin yetişmesi, çocuklara erken yaşta doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırılması ve hayvancılık bölgesinin en temel lokomotifi olan süt üretiminin önemine dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir farkındalık etkinliğine imza atıldı. Kurumların güçlü iş birliğiyle gerçekleştirilen programda minik öğrencilere süt ikramı yapıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 2 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla, Keşan Süt Üreticileri Birliği, Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Keşan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Ali Kale ve Kardeşleri İlkokulu ve Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere yönelik süt dağıtım etkinliği gerçekleştirildi. Geniş katılımlı programda çocuklara sağlıklı beslenme ve süt tüketiminin önemi anlatıldı.

Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişiminde en kritik besin kaynaklarının başında gelen süt tüketimini teşvik etmek amacıyla Keşan'da anlamlı bir ortak etkinlik düzenlendi. 2 Haziran Dünya Süt Günü kapsamında organize edilen programın adresi, ilçenin köklü eğitim kurumlarından Ali Kale ve Kardeşleri İlkokulu ve Ortaokulu oldu.

ÜÇ KURUM EL ELE VERDİ

Saha programına; Keşan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sercan Kemik, Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olcay Kurbaz ve Keşan Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nevzat Meriç bizzat katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Sınıfları tek tek ziyaret eden protokol üyeleri, çocuklarla yakından ilgilenerek sütün çiftlikten sofraya uzanan yolculuğu ve sağlığa olan faydaları hakkında samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Öğrencilerle bir araya gelen daire amirleri ve birlik yönetimi, sağlıklı beslenmenin hayat boyu süren bir alışkanlık olması gerektiğine dikkat çekti. Özellikle gelişim çağındaki çocukların kemik ve diş sağlığı, bağışıklık sistemi ve akademik başarıyı destekleyen zihinsel fonksiyonları için süt tüketiminin vazgeçilmez bir değer taşıdığına vurgu yapıldı. Protokol üyeleri konuşmaların ardından öğrencilere taze süt dağıtımı yaparak Dünya Süt Günü'nü tebrik etti.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Sercan Kemik ardından yayımladığı mesajda, 'Bu anlamlı etkinliğe katkı sunan Keşan Süt Üreticileri Birliğine ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze teşekkür ediyor, tüm öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim hayatı diliyoruz' ifadelerine yer verdi.