İstanbul Valiliği öncülüğünde düzenlenen 'Tohum Temini Töreni' ile 1.058 çiftçiye, yaklaşık 50 bin dekar alanda kullanılmak üzere 84 bin kilogramdan fazla tohum desteği sağlanacak.

İSTANBUL (İGFA) - Tarımda sürdürülebilirlik ve yerli üretimin artırılması hedefiyle İstanbul Valiliği koordinasyonunda önemli bir destek programı hayata geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı finansman desteğiyle düzenlenen 'Tohum Temini Töreni' geniş katılımla gerçekleştirildi.

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Çatalca Kaymakamı Yasin Öztürk, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ile çok sayıda çiftçi ve protokol üyesi katıldı. Program kapsamında İstanbul genelinde bin 58 çiftçiye destek verileceği belirtilirken, toplam 49 bin 741 dekar alanda kullanılmak üzere 84 bin 338 kilogram tohum dağıtımı yapılacağı açıklandı.

Yetkililer, projenin özellikle âtıl tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılması ve çiftçilerin maliyetlerinin azaltılması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Destekle birlikte hem üretimin artırılması hem de yerli tarımın güçlendirilmesi hedefleniyor. İstanbul Valiliği öncülüğünde yürütülen bu tür projelerin, kentte tarımsal üretimi canlandırarak çiftçilere ekonomik katkı sağlaması bekleniyor.