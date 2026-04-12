İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ni ziyaret ederek eğitim sistemi, akademik çalışmalar ve kurumsal gelişim faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bilgi aldı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne gerçekleştirdiği ziyarette kurumun yürüttüğü faaliyetleri yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında düzenlenen toplantıda akademinin mevcut durumu ve gelecek vizyonu ele alındı. Toplantıda; akademinin eğitim sistemi, akademik faaliyetleri, ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile kurumsal gelişim çalışmaları detaylı şekilde değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca güvenlik alanında yetiştirilen personelin niteliğini artırmaya yönelik projeler de gündeme geldi.

Programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve ilgili birim amirleri de katıldı.

Ziyaret sonrası gerçekleşen paylaşımda, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin güçlü eğitim altyapısı ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye'nin iç güvenliğinde stratejik rol üstlendiği vurgulandı. Açıklamada, ülkenin huzur ve güvenliği için görev yapacak personelin en donanımlı şekilde yetiştirilmesine kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.