İstanbul Bakırköy Belediyesi, Körler ve Gönüllüler Derneği iş birliği ile görme engelli bireyler için ilk yardım eğitimi düzenledi.

İSTANBUL (İGFA) - Eğitim kapsamında, görme engelli bireylerin acil durumlarda bilinçli ve hızlı müdahale etmesi amaçlandı. Halk sağlığı için gerçekleştirdiği bilinçlendirme eğitimlerine devam eden Bakırköy Belediyesi, anlamlı bir programa imza attı.

Körler ve Gönüllüler Derneği iş birliği ile gerçekleştirilen eğitim programı ile, görme engellilere ilkyardım eğitimi verildi. Belediyenin meclis salonunda gerçekleştirilen eğitim kapsamında, uzman eğitmen eşliğinde temel ilkyardım teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Görme engellilerin günlük hayatta karşılaşabilecekleri acil durumlar karşısında hem kendilerine hem de çevrelerindeki insanlara daha bilinçli şekilde müdahale edebilmeleri için özellikle çarpma, düşme ve yaralanma gibi durumların üzerinde duruldu.