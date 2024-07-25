Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ile Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, ilçe genelindeki restoran, kafe ve pastanelerde fiyat, etiket ve menü fiyat kontrolü gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova’daki ilçe sakinlerinin tüketici haklarını korumak adına 7/24 esasıyla çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ile Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki restoran, kafe ve pastaneleri denetledi. Gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Ticaret Bakanlığı'nın Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında getirdiği kafe önünde fiyat etiketi olma zorunluluğu denetlendi. Ayrıca restoran, kafe ve pastanelerde raf etiket fiyatları ile menü fiyatları ile kasa fiyatları da karşılaştırıldı. Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ile Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince düzenli aralıklarla gerçekleştirilen denetimler sayesinde, hem Çayırovalı tüketicilerin şikayetlerine konu olan yerler denetlenmiş oluyor hem de ilçe sakinlerinin tüketici hakları korunmuş oluyor. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada denetimlerin düzenli olarak devam edeceği belirtilirken, ilçe sakinlerinin şikayetlerini belediyenin 0 (535) 665 40 40 numaralı Whatsapp Çözüm Hattı’na bildirmelerini istedi.

Kaynak: igf