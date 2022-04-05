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Son Dakika

Son Dakika: Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ilişkin, "Her CHP'linin adayı kendi partisinin genel başkanıdır" dedi.

İSTANBUL 05.04.2022, 11:59 Murat Aydın
Son Dakika: Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları: 

"Niye seçimi kaybettik? Oradalar hâlâ. 5 tane kurum eklediler UKOME'ye. Niye? UKOME'de askeri neden bu işe alet ediyorlar? Bu arkadaş hiçbir anlam ifade etmeyen, kifayetsiz aklıyla orada emir kulu olarak konuşuyor. Benim askerimi, polisimi bu işe neden alet ediyorsunuz? Biz yüzde 50 zam istiyoruz. Neden? Vatandaşımızı korumak için. 30 tane büyükşehir belediyesi var. Niye bir tek İstanbul'da bu zorluk çıkarılıyor? Sabah gazetesi sen nerede yaşıyorsun Allah aşkına, Patagonya'da mı yaşıyorsun? 

TAKSİ SORUNU

'Benim olmayan bertaraf olsun' bu akıl. Bakan Bey burada görev yapmış, benim de genel sekreter yardımcım oldu 17-18 gün. Şimdi Ulaştırma Bakanı. Allah sana akıl versin. Bu İstanbul'da yöneticilik yaptın şimdi İstanbul'a ihanet ediyorsun. Yazık!

Bu insanlar vicdanları elvermeden ret veriyorlar. Yarın bir daha UKOME yapacağız, olmadı bir daha esnaf batsın mı? İstanbul kabusları olmuş. Belki de İstanbul'da bizim bulamadığımız kafalarında çok farklı bir planları vardı. İstanbul'u kaybetmek bu planları çok büyük bir sekteye uğrattı. 

İBB Meclis'i uzlaşarak bir karar aldığı zaman herkes alkışlar. İSKİ her ay 300 milyon lira zarar ediyor. 3 yıldır İBB'nin kurumu İSKİ'ye zam neredeyse verilmedi. İBB, 30 büyükşehir belediyesi arasında en pahalı su temini yapan şehirdir. 

Elektriğe, doğal gaza zammı hükümet yapıyor. Türkiye'deki dövizin artmasının sebebi Çemişgezek Belediyesi mi? Değil. İstanbul Belediyesi mi? Değil. Zammın kaynağı ekonomiyi yönetenlerdir. İSKİ'de fiyat artmış, İBB'ye neredeyse zam verilmemiş.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI AÇIKLAMASI

Her CHP'linin adayı kendi partisinin genel başkanıdır. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Benim de adayım Kemal Kılıçdaroğlu. 6 siyasi parti bir masaya oturmuş ve ülke adına karar verecek. Meşakkatli ve zor bir yol. Tehlikelerle ve virajlarla dolu. Günün sonunda en doğru kararı vermek zorundalar. Bu doğru kararın neferi gibi çalışmak zorundayız. 

'İBB'DE 557 TERÖRİST' İDDİASI

Şu ana kadar 8 personelle ilgili dosya tespiti var 'iltisaklı' anlamında, bunun da yarısı bir önceki dönemde işe alınmış. 86 bin insan çalışıyor. Şunu da söyleyeyim. Bir devlet 'cadı avı' gibi davranamaz. Bir suçlu varsa cezasını çeker. Sokakta gezen vatandaşın bir kurumda da çalışma hakkı vardır. Herkes için konuşuyorum. 

Aylar önce manşetler atıldı. 3 yıldır karaladılar olmadı, yerden yere vurdular olmadı, hiçbir şey olmadı. Sayın Bakan'ın bu ilk vakası da değil. Seçimde bana yaptığı hakaretleri film film dizsek 20 tane eder. Parmağını sallayarak falan... Bu memleket adına çok utanç verici bir konuşma yapmıştır Meclis'te. 86 bin İBB çalışanını zan altında bırakmıştır. Hakaret etmiştir. Bugün gelinen noktada ortada hiçbir şey yoktur, fos çıkmıştır. 80'e yakın müfettiş ve görevli var. Bu konu için geldiler, girmedikleri konu kalmadı. Muhtemelen aldıkları talimat 'bir şey bulmadan gelmeyin.' Tahmin ediyorum, bir şey bulunana kadar bakan gider, görevinden ayrılır."

#Ekremİmamoğlu #İsmailKüçükKaya #istanbul #ibb #başkan #cumhurbaşkanı #aday #terörist #ukome #taksi
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