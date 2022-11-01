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İBB'den İGDAŞ doğal gaz faturalarına taksitli ödeme imkanı

İstanbullular bu kış da doğal gaz faturalarını taksitle ödeyebilecek. Vakıf Katılım bankasıyla yapılan anlaşma ile doğal gaz abonelerine, tüketici finansman desteği ile faizsiz 12 ay vadeli fatura ödeme kolaylığı sunulacak. 

İSTANBUL 01.11.2022, 10:37 Murat Aydın
İBB'den İGDAŞ doğal gaz faturalarına taksitli ödeme imkanı

İstanbullular bu kış da doğal gaz faturalarını taksitle ödeyebilecek. Kredi kartına vade farksız taksit olanağından faydalanabilmesi için 15 banka ile anlaşmaya varıldı. Ayrıca Vakıf Katılım bankasıyla yapılan anlaşma ile doğal gaz abonelerine, tüketici finansman desteği ile faizsiz 12 ay vadeli fatura ödeme kolaylığı sunulacak. 

BANKALARA GÖRE TAKSİT SAYILARI

1 Ekim 2022 - 31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan kredi kartına taksit kampanyasında taksit sayısı bankalara göre 2 ila 5 arasında değişecek. Halk Bankası, faturalar için 5 taksit fırsatı sunarken, Yapı Kredi, İş Bankası ve Ziraat Bankası 4;  Alternatifbank, Denizbank, Garanti Bankası, ING Bank, Kuveyt Türk, Odea Bank, QNB Finans Bank, TEB ve Türkiye Finans bankaları 3; Akbank, Vakıf Katılım ve Vakıfbank ise 2 taksit olanağı sunacak.

İGDAŞ VE VAKIF KATILIM ANLAŞTI: FAİZSİZ 12 TAKSİTLİ FİNANS DESTEĞİ 

İGDAŞ ve Vakıf Katılım arasında yapılan anlaşma kapsamında da başvuru yapan İstanbullulara faizsiz finansman desteği sağlanacak. 12 taksite kadar ödeme kolaylığının olacağı finansman desteği kampanyasında imzalar atıldı. İGDAŞ ile Vakıf Katılım arasında yapılan anlaşma çerçevesinde aboneler aldıkları finansman desteğini vade farksız ve masrafsız olarak 12 aya kadar taksitlendirebilecek.

DETAYLARI İGDAŞ GENEL MÜDÜRÜ ÖZMEN AÇIKLADI

Kampanyanın detaylarını açıklayan İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen şöyle konuştu: 

“İstanbul halkının hayatını kolaylaştırıp konforunu artırmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Yaklaşan kış öncesi abonelerimiz için faturalarını ödeme kolaylığı konusunda birçok çalışma yürüttük. Bunlardan bir yenisini 1 Kasım itibariyle hayata geçiriyoruz. Vakıf Katılım ile yaptığımız anlaşma kapsamında bankada İGDAŞ aboneleri için bir limit tahsis edildi. İGDAŞ abonesi olan ve fatura borcu bulunmayan evsel abonelerimiz, vade farksız ve masrafsız olarak bu finansman desteğinden faydalanabilecekler. Abonelerimiz banka tarafından tahsis edilecek limitleri kapsamında, kampanya dönemindeki faturaları için bu fırsattan faydalanabilecekler. Limitleri kapsamında ödenen faturalarını, masrafsız ve vade farksız olarak 12 aya kadar istedikleri taksit sayısına bölüp taksit tarihlerinde geri ödeyebilecekler.”

FİNANS DESTEĞİNDE SON TARİH 31 MART 2023

Tüketici finansman desteği kampanyasından yararlanmak isteyenler 1 Kasım’dan itibaren Vakıf Katılım şubelerine başvuru yapabilecek.  Kampanya 31 Mart 2023'e kadar devam edecek.

#igdaş
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