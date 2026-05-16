Şehrin ulaşım ağı kalitesini artırmak ve vatandaşların konforlu yolculuk yapabilmesini sağlamak adına, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yolu üzerinde yer alan 1500 metrelik güzergahta başlatılan asfalt yenileme çalışmaları hız kazandı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların güvenli ve modern bir şekilde yolculuk yapabilmelerini sağlamak hedefiyle yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Osmangazi ilçesi sınırlarında bulunan İstanbul Yolu'nda (Yalova Yolu) başlatılan asfalt yenileme çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

ULAŞIMDA KALİTE ARTIYOR

Bursa İl Müftülüğü ile Buttim Kavşağı arasındaki sağ şeritte gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, yaklaşık 1.500 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğindeki güzergah tamamen yenileniyor.

Çalışmalar çerçevesinde toplam 4 bin 200 metreküp kazı, 6 bin 200 ton dolgu ve 2 bin 600 ton bitümlü sıcak karışım asfalt imalatı gerçekleştirildi.

Çalışmaların tamamlanması ile birlikte bölgede trafik akışı, daha güvenli ve konforlu hale gelmiş olacak.