Adana Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı'nca Adana Çocuk Festivali'nde açılan stantta, çocuklara çevre bilinci ve sıfır atık eğitimi verildi.

ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, DASEV ve 24+4 Psikolojik Danışmanlık Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Adana Çocuk Festivali'nde, Adana Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı stant açtı. Çocuklara çevre bilinci aşılamayı hedefleyen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı, standı ziyaret eden çocuklara eğitim verdi.

Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen Adana Çocuk Festivalinde çocukların çevreye duyarlı, geri dönüşümü hayatının bir parçası haline getirmiş bireyler olarak yetişmesine katkı sunmak amacıyla Festival boyunca çocuklara yönelik 'Sıfır Atık Eğitimi' verdi. Eğitimin ardından düzenlenen 'Atıklardan Etkinlikler' ve 'Geri Dönüşüm Temalı Boyama' atölyeleri büyük ilgi gördü. Çocuklar; kağıt, plastik ve karton gibi atık materyalleri kullanarak kendi oyuncaklarını ve sanat eserlerini tasarladı. Böylece çocuklarımız atıkların birer çöp değil, dönüştürülebilir birer değer olduğunu deneyimleyerek öğrendi.

Standı Başkan Zeydan Karalar ve Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer de ziyaret etti.