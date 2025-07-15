İstanbul Valiliği, Bayrampaşa’da yüksek sesle müzik dinleyen şahısların polis uyarısına hakaret ve fiziki saldırıyla karşılık verdiğini, olayla ilgili “Kürtçe müzik” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, 13 Temmuz 2025’te Bayrampaşa’da yaşanan asayiş olayıyla ilgili sosyal medyada “Kürtçe müzik dinleyen gençlere kötü muamele” iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada olayın detayları paylaşıldı.

Alınan bilgiye göre olay, 13 Temmuz 2025 saat 21:42’de Bayrampaşa’da yüksek sesle müzik dinlenen bir araçta geçti. Emniyet ekipleri, araçtaki 6 şahsa sözlü uyarıda bulundu. Ancak şahıslar, müziğin sesini daha da yükselterek uyarıyı yapan iki polis memuruna hakaret ve fiziki saldırıda bulundu.

Takviye ekiplerin müdahalesiyle Ü.K. (25), Y.K. (21), Y.E.Y. (40), İ.K. (19), A.K. (30), B.K. (22), D.K. (28) gözaltına alındı.Bayrampaşa Polis Merkezi önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, taşkınlık çıkarınca polis havaya uyarı ateşi açtı.

Gözaltındaki şahıslar hakkında “Görevli Memura Mukavemet”, “Tehdit”, “Hakaret” ve “Kasten Yaralama” suçlarından adli işlem başlatıldı; adli makamlarca adli kontrol kararı uygulandı.

Valilik, olayın Kürtçe müzikle ilgisi olmadığını, İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş talep edildiğini ve idari ile adli süreçlerin devam ettiğini belirtti.