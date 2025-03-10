İstanbul TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde seyir halinde olan araç alev aldı.Metin Yıldız / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde İstanbul TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde İstanbul istikametinde seyreden 41 ANK 654 plakalı otomobilde, sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, otomobili hemen sağa çekerek otomobilden indi.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yoldan geçmekte olan bir başka araçtaki vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.