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112 ambulansıyla Savcılık tahkikatı için Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçlar tarafından bulunan Mehmet Yalçın’ın cansız bedeni Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na getirild.

Alınan bilgiye göre Sahil Güvenlik Ekiplerinin 8.günde arama çalışmalarını deniz yüzeyinden botlarla, havadan helikopter desteğiyle ve dalgıçlarla çalışmalarını sürdürürken öğle saatlerinde olayın yaşandığı yerin açıklarında deniz dibinde Mehmet Yalçın’ın cansız bedenine ulaştılar.

Tekne denize açıldıktan bir süre sonra başka bir trol teknesinin çarpması sonucunda Karakaş isimli tekne Ayazma Plajı açıklarında battı ve balıkçı Mehmet Yalçın’dan 7 gündür haber alınamadı.